В бежевом костюме и с золотой брошью: Елена Зеленская на встречах в Норвегии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская в рамках рабочей поездки в Норвегию приняла участие во встрече с ректорами и руководящим составом норвежских университетов и организаций по случаю их присоединения к Глобальной коалиции украинских студий.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Спасибо за каждую инициативу в поддержку Украины, а также за те усилия, которые вы вкладываете в расширение знания о нашей стране. Сегодня, когда российская агрессия продолжает ежедневно наносить ущерб нашей образовательной системе, разрушая школы, университеты, детсады, ваша помощь особенно важна», — сказала Зеленская.

А еще первая леди встретилась с президентом Стортинга (парламента) Норвегии Масудом Гарахани.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В этот день жена президента появилась в деловом бежевом костюме, который состоял из жакета приталенного силуэта и брюк свободного кроя со стрелками. Наряд она дополнила коричневыми остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

У Зеленской была укладка с мягкими локонами и нежный макияж. К лацкану она прикрепила золотую брошь из коллаборации украинских брендов Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в сером наряде посетила медицинское учреждение в Норвегии.