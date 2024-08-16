В бежевом костюме и с золотой цепочкой на шее: Камала Харрис вместе с Джо Байденом выступила на мероприятии

Камала Харрис одела брючный костюм, который сочетала с обувью на шпильках.
Президент США Джо Байден и кандидатка в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступили перед сторонниками на мероприятии в Общественном колледже Принца Джорджа в Ларго в штате Мэриленд.
Камала появилась там в бежевом брючном костюме, черном топе и черных туфлях-лодочках.
Вице-президент сделала любимую укладку с локонами, макияж с помадой шоколадного оттенка, уши украсила золотыми серьгами с жемчугом, а шею – массивной золотой цепочкой, к лацкану она прикрепила золотую брошь с камнями в виде американского флага.
Байден был одет в темно-синий костюм в клетку, белую рубашку, голубой галстук и черные туфли.
Напомним, Камала Харрис в лавандовом костюме и жемчужных украшениях предстала на предвыборном митинге.
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