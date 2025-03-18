В бежевом костюме и топе с декольте-сердцем: стильный выход первой леди Парагвая

Президент Парагвая Сантьяго Пенья и его супруга Летиция Окампос принимали у себя в гостях президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера с супругой Эльке Бюденбендер. Их сфотографировали у дворца Лопес в Асунсьоне.

Первая леди Парагвая / Фото: Associated Press

Первая леди продемонстрировала стильный образ. На ней был бежевый деловой костюм, состоявший из штанов-палаццо и удлиненного жакета с большими накладными карманами и одной золотой пуговицей. Рукава жакета она подкатила. На Летиции был также белый топ с декольте в форме сердца.

Первая леди Парагвая / Фото: Associated Press

Окампос сделала аккуратную укладку, насыщенный макияж, темно-бордовый маникюр, уши она украсила серьгами-гвоздями, шею – ожерелье с камнями, а руки – кольцом и часами.

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