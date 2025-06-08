В бежевом костюме и замшевых туфлях: Брижит Макрон с мужем приехала в Монако

Эммануэль и Брижит Макроны / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным двухдневным визитом посетили Монако. В Княжеском дворце они встретились с князем Монако Альбером II и княгиней Шарлин.

Первая леди Франции появилась там в элегантном бежевом костюме, который состоял из удлиненного жакета с четкими линиями, металлическими пуговицами и без воротника и прямых брюк со стрелками.

Эммануэль и Брижит Макрон, князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Свой аутфит Брижит дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс и кольцами с камнями.

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Эммануэль Макрон был одет в свой любимый черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Брижит Макрон на государственный ужин в Елисейском дворце надела элегантное черное платье макси с прозрачными сетчатыми рукавами и верхом, которые были украшены красивой цветочной вышивкой из камней.