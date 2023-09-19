В бежевом костюме с накладными карманами и красивом ожерелье: Елена Зеленская в стильном образе прибыла в Нью-Йорк

Елена Зеленская вместе с Владимиром Зеленским с официальным визитом прибыли в Нью-Йорк. Фото из аэропорта появились на официальных страницах супругов в Instagram.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленские примут участие в мероприятиях 78 сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тема совместной дискуссии в этом году — "Восстановление доверия и глобальной солидарности".

Первая леди расскажет об украинских детях и женщинах.

"В ближайшие дни буду иметь несколько выступлений на разных полях Генассамблеи ООН. В частности, расскажу об украинских детях и то, что они вынуждены переживать из-за вражеского нападения. Расскажу об украинских женщинах и только что принятой стратегии равной оплаты труда на мероприятии, приуроченном к Международному дню равной оплаты труда", – отметила Елена в посте.

Первая леди также встретится семьей Клинтон, которая поддерживает Украину, и с генеральным директором ВОЗ. А еще она совместно с гендиректором ЮНЕСКО откроет выставку, посвященную разрушениям культурного наследия, зафиксированным на снимках разбомбленных Россией памятников Украины.

В США первая леди приехала в стильном костюме бежевого цвета, состоявшем из жакета с большими накладными карманами и широких брюк со стрелками. Талию она подчеркнула таким же тканевым поясом. К костюму Елена подобрала бежевый топ и коричневые туфли.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

На шее Зеленской были красивые разноцветные бусы и кулон на деликатной цепочке, а в ушах – золотистые серьги-пусеты. Красивая укладка с локонами и нежный макияж завершили лук первой леди.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Владимир Зеленский был одет в поло с длинными рукавами цвета хаки с вышитым на сердце трезубцем и в штаны карго такого же цвета. Обутый президент был у кроссовки бежевого оттенка.

Напомним, Елена Зеленская с патриотическим кулоном и в жакете с флористической вышивкой онлайн выступила на саммите.

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