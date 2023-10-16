В бежевом костюме, шелковом платке и жемчужных серьгах: императрица Масако в библиотеке

Японская императрица выбрала для своего выхода деловой аутфит в нежном оттенке.

Император Нарухито и императрица Масако посетили театральное чтение в библиотеке префектуры Исикава.

Масако выбрала деловой аутфит в нежном оттенке. Она сочетала бежевый костюм, состоявший из удлиненного жакета и брюк клеш, светлый шелковый платок и кожаные бежевые туфли.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

На лице у нее была белая защитная маска, а в ушах – элегантные жемчужные серьги. Аутфит императрица дополнила бежевым лакированно-кожаным клатчем.

На императоре был черный пиджак в полоску, белая рубашка, черные брюки и черные кожаные туфли.

Напомним, ранее императрица Масако в голубом жакете и платье с кружевом появилась в Индонезии.

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