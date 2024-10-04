В бежевом костюме в клетку: принцесса Анна в новом луке появилась на публике

Королевская принцесса Анна посетила новое рабочее мероприятие.
Ее Высочество посетила завод по производству возобновляемой энергии Blackburn Meadows компании E.ON, чтобы осмотреть объект и встретиться с командой в Шеффилде.
74-летняя принцесса Анна была в клетчатом костюме, черном коротком пальто и с платком, который набросила на плечи. Под мышкой Анна держала сумку, на руках у нее были синие перчатки, а обула принцесса удобные ботинки.
Принцесса, как всегда, собрала волосы в свою фирменную прическу, надела золотые серьги-гвоздики и сделала легкий дневной макияж.
В прошлый свой выход сестра короля Чарльза демонстрировала аутфит в зеленом цвете, когда посетила казармы Имджин в Иннсворте. Как главнокомандующий Королевским логистическим корпусом, Анна прошлась с командиром подполковником Гаретом Алленом мимо мемориальной доски, посвященной ее визиту на встречу с членами батальона поддержки Объединенного корпуса быстрого реагирования гуркхов.
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