В бежевом пальто и белой шляпе: герцогиня Софи приехала на службу в Вестминстерское аббатство

Герцогиня Эдинбургская Софи с супругом принцем Эдвардом, герцогом Эдинбургским присутствовали сегодня на службе в честь Дня Содружества.

В Вестминстерское аббатство в Лондоне, где состоялось мероприятие, Софи приехала в бежевом пальто с пуговицами, белой шляпе с черным декором и замшевых бежевых туфлях-лодочках на каблуках. Под пальто у Софи было цветочное платье, а в руках она держала голубой клатч-конверт. Также герцогиня надела серьги-висюльки, сделала красивый макияж и собрала волосы в пучок.

Герцогиня Эдинбургская и принц Эдвард / Фото: Associated Press

Ее муж принц Эдвард, который вчера отпраздновал 60-летие, был в темно-сером костюме в полоску, голубой рубашке и галстуке с принтом и в полоску.

Двое детей пары, 20-летняя леди Луиза и 16-летний Джеймс, не присутствовали на сегодняшней службе в честь Дня Содружества.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

А вот главенствовали на мероприятии королева Камилла и принц Уэльский Уильям. Король Чарльз службу пропустил так как избегает пока что публичных мероприятий из-за болезни.

Королева Камилла и принц Уильям / Фото: Associated Press

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