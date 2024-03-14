В бежевом пальто и лаковых туфлях: элегантная королева Матильда вышла в свет

Ее Величество посетила школу GO!4cITy в Моленбек-Сен-Жан в Брюсселе. В этот раз Матильда появилась на публике в бежевом пальто-накидке без воротника и с поясом на талии.

Королева дополнила свой образ миниатюрным клатчем, лаковыми туфлями-лодочками на каблуках, крупными золотыми серьгами в ушах, а также несколькими золотыми браслетами на запястьях и часами. На пальцах у Матильды сверкало ее помолвочное кольцо с сапфиром (не только принцесса Уэльская носит такое украшение). Матильда сделала свою фирменную укладку и легкий дневной макияж.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Ранее на этой неделе королева Матильда посетила Букингемский дворец, где королева Камилла организовала прием в честь Международного женского дня. На приеме бельгийская королева появилась в элегантном розовом платье и с новой прической.

Королева Матильда, королева Камилла и герцогиня Глостерская / Фото: Associated Press

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