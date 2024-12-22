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В бежевом пальто и меховой шапке: как королева Елизавета II принимала подарки от подданных на Рождество

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В бежевом пальто и меховой шапке: как королева Елизавета II принимала подарки от подданных на Рождество

Королева Елизавета II после рождественской службы в Сандрингеме, 2010 год / Фото: Getty Images

В этом году британская королевская семья будет отмечать Рождество уже третий год без королевы Елизаветы II.

Нам попался архивный снимок 2010 года, на котором королеве Елизавете II как раз после рождественской службы в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме доброжелатели дарили цветы и подарки.

В этот день, как видим, Елизавета II была одета в светлое пальто в клетку с меховыми манжетами, белый шарф и меховую шапку. Королева была обута в высокие кожаные сапоги на каблуках, в ушах у нее были любимые жемчужные серьги, а на шарфе пришпилена брошь. Елизавета улыбалась, когда девочка подошла к ней преподнести подарки.

Королева Елизавета II после рождественской службы в Сандрингеме, 2010 год / © Getty Images
Королева Елизавета II после рождественской службы в Сандрингеме, 2010 год / Фото: Getty Images

Монарх очень любила замок Сандрингем, проводила там все зимние праздники начиная от Рождества и аж до 6 февраля – дня смерти ее дорогого отца короля Георга VI.

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