В бежевом пальто и меховой шапке: королева Камилла попала под прицел фотографов в Сандрингеме

Король Чарльз III и королева Камилла уже готовятся к предстоящим рождественским праздникам, которые семья обычно проводит в Сандрингеме.

В воскресенье супругов запечатлели в Норфолке, Чарльз и Камилла посещали церковь Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем.

Камилла была в бежевом пальто от Anna Valentine, в коричневой шапке из искусственного меха Lock & Co. Hatters, а в руках держала небольшую сумку Moynat. Также Камилла набросила на шею длинный коричневый шарф, надела кожаные перчатки и обула замшевые сапоги на невысоких каблуках.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король также надел светло-коричневое пальто, серый костюм и коричневые ботинки в сочетании с перчатками. Чарльз выглядел задумчивым, а его супруга Камилла поворачивалась и улыбалась в камеры в перерывах между разговорами с мужем. На пути к церкви Святой Марии Магдалины пару приветствовал преподобный каноник Пол Уильямс.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, на этой неделе в пятницу члены королевской семьи соберутся на рождественском концерте принцессы Уэльской, который называется "Вместе на Рождество". В этом году он будет посвящен тем, кто занимается поддержкой младенцев, маленьких детей и семей по всему Соединенному Королевству.

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