В бежевом пальто и платье на запах: королева Летиция посетила церемонию

Королева Летиция с понедельника вернулась к исполнению своих королевских обязанностей.
Ее Величество сегодня присутствовала на церемонии вручения Национальной премии инвалидам 2024 года в королевском дворце Аранхуэса в Аранхуэсе.
На королеве в этот раз было бежевое пальто Carolina Herrera, под ним голубое платье на запах и со шнуровкой по бокам Adolfo Domínguez, в руках она держала маленькую коричневую сумку Carolina Herrera.
Обута Ее Величество была в нюдовые туфли на очень скромных каблуках. Ранее мы рассказывали, почему королева перестала носить обувь на высоких каблуках и это связано с проблемами со здоровьем.
Летиция распустила волосы, сделала традиционный дневной макияж, обошлась без маникюра и обязательно надела свое любимое кольцо Coreterno стоимостью 975 евро.
Напомним, недавно мы рассказывали, почему королева перестала носить свое помолвочное кольцо, которое получила от мужа короля Филиппа VI в день помолвки.
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