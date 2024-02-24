В бежевом пальто и с коричневым шарфом: Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев, чтобы продемонстрировать свою солидарность во вторую годовщину полномасштабного вторжения.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину, чтобы принять участие в мероприятии, приуроченном ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Фон лер Ляйен сфотографировали фотографы вместе с президентом Владимиром Зеленским. Политик была одета в светло-бежевое классическое пальто и коричневый шарф на шее.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

"В Киеве по случаю второй годовщины войны России против Украины. И чтобы отметить чрезвычайную устойчивость украинского народа. Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна не станет окончательно свободной", – написала Урсула фон дер Ляйен на своей странице в X.

В Кыйве к марке 2010 года из России на Украину.



И для празднования чрезвычайной решимости украинских людей.



Более того, мы сталкиваемся с Украиной.



Financially, экономично, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

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