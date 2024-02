В бежевом пальто и с коричневым шарфом: Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину

В Кыйве к марке 2010 года из России на Украину.



И для празднования чрезвычайной решимости украинских людей.



Более того, мы сталкиваемся с Украиной.



Financially, экономично, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh