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В бежевом пальто и с коричневым шарфом: Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину

В бежевом пальто и с коричневым шарфом: Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину

В бежевом пальто и с коричневым шарфом: Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев, чтобы продемонстрировать свою солидарность во вторую годовщину полномасштабного вторжения.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину, чтобы принять участие в мероприятии, приуроченном ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Фон лер Ляйен сфотографировали фотографы вместе с президентом Владимиром Зеленским. Политик была одета в светло-бежевое классическое пальто и коричневый шарф на шее.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / © Getty Images
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

"В Киеве по случаю второй годовщины войны России против Украины. И чтобы отметить чрезвычайную устойчивость украинского народа. Более чем когда-либо, мы твердо стоим рядом с Украиной. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна не станет окончательно свободной", – написала Урсула фон дер Ляйен на своей странице в X.

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