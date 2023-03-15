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В бежевом пальто и с крокодиловой сумкой: королева Камилла приехала на скачки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
176
Время на прочтение
1 мин
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В бежевом пальто и с крокодиловой сумкой: королева Камилла приехала на скачки

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла посетила второй день конных соревнований в Челтнеме.

75-летняя королева прибыла на фестиваль в монохромном луке верблюжьего цвета. Мы заметили, что с момента смерти королевы Елизаветы II и восшествия на престол короля Чарльза его супруга полюбила выходить в нарядах бежевого, синего и белого цветов.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press
Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Сегодня Камилла выбрала верблюжий оттенок. На ней было пальто от Anna Valentine, из-под которого виднелась блузка в бежевый горох и юбка в тон, а руках королева держала крокодиловую сумку-чемодан от Aspinal of London, а обута была в бежевые замшевые сапоги Russell & Bromley.

Также Ее Величество надела свою любимую шляпу с меховой отделкой от Lock & Co, а на пальто пришпилила брошь в виде наездника верхом на лошади. Из украшений на ней были еще жемчужные серьги-клипсы, и Камилла была в черных кожаных перчатках.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Челтнемский фестиваль также посетили Зара и Майк Тиндалл. Дочь принцессы Анны выглядела роскошно в бордовом пальто средней длины, под которое надела синюю рубашку с рюшами и темно-синие брюки-дудочки, дополнив образ кожаными синими туфлями на стойких каблуках. Образ ее отлично был дополнен шляпой-таблеткой.

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Дата публикации
Просмотры
176
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