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В бежевом пальто и с лаконичными серьгами: Урсула фон дер Ляйен на вокзале в Киеве

В бежевом пальто и с лаконичными серьгами: Урсула фон дер Ляйен на вокзале в Киеве

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1783
Время на прочтение
1 мин
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В бежевом пальто и с лаконичными серьгами: Урсула фон дер Ляйен на вокзале в Киеве

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Глава Еврокомиссии в соцсети выложила фото из Киева.

Сегодня, 2 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с рабочим визитом прибыла в Украину.

На своей странице в Twitter политик опубликовала фотографию, сделанную на киевском вокзале. Из поезда Урсула вышла в стильном бежевом пальто с черными пуговицами. На шее у нее был шарф молочного оттенка, а в ушах - лаконичные серьги.

"Приятно приехать в Киев. В этот раз с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС остается рядом с Украиной, как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", — написала президент Еврокомиссии.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с королем Бельгии Филиппом и королевой Матильдой предстала в светлом двубортном жакете и черной блузке.

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Дата публикации
Просмотры
1783
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