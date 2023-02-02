В бежевом пальто и с лаконичными серьгами: Урсула фон дер Ляйен на вокзале в Киеве

Глава Еврокомиссии в соцсети выложила фото из Киева.
Сегодня, 2 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с рабочим визитом прибыла в Украину.
На своей странице в Twitter политик опубликовала фотографию, сделанную на киевском вокзале. Из поезда Урсула вышла в стильном бежевом пальто с черными пуговицами. На шее у нее был шарф молочного оттенка, а в ушах - лаконичные серьги.
Добро пожаловать в Киев, мой 4-й день since Россия's invasion.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023
Это время, с нашим командой Commissioners.
Мы здесь подчеркнем, что в США stands в Украине как хорошо.
And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG
"Приятно приехать в Киев. В этот раз с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС остается рядом с Украиной, как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", — написала президент Еврокомиссии.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с королем Бельгии Филиппом и королевой Матильдой предстала в светлом двубортном жакете и черной блузке.
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