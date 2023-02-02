В бежевом пальто и с лаконичными серьгами: Урсула фон дер Ляйен на вокзале в Киеве

Сегодня, 2 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с рабочим визитом прибыла в Украину.

На своей странице в Twitter политик опубликовала фотографию, сделанную на киевском вокзале. Из поезда Урсула вышла в стильном бежевом пальто с черными пуговицами. На шее у нее был шарф молочного оттенка, а в ушах - лаконичные серьги.

Добро пожаловать в Киев, мой 4-й день since Россия's invasion.



Это время, с нашим командой Commissioners.



Мы здесь подчеркнем, что в США stands в Украине как хорошо.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

"Приятно приехать в Киев. В этот раз с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС остается рядом с Украиной, как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", — написала президент Еврокомиссии.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с королем Бельгии Филиппом и королевой Матильдой предстала в светлом двубортном жакете и черной блузке.

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