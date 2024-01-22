В бежевом пальто и с нарциссами в руках: королева Камилла посетила приют для женщин

Веселая королева Камилла появилась на новом королевском мероприятии на этой неделе.
Ее Величество побывала в женском приюте в Суиндоне, чтобы отметить 50-летие Суиндонской службы поддержки жертв домашнего насилия (SDASS). Во время визита Камилла встретилась с персоналом, волонтерами, семьями и партнерскими агентствами.
Королева появилась на публике в том же пальто от Anna Valentine верблюжьего цвета, которое носила на Рождество, когда вся семья отправилась на службу в церковь святой Марии Магдалины. Под пальто у Камиллы была светлая рубашка и зеленый джемпер, а также красная юбка в клетку. Обула королева черные замшевые сапоги на устойчивых квадратных каблуках.
У нее была ее фирменная прическа, макияж с подводкой на веках и нюдовой помадой на губах и жемчужные серьги в ушах. В руках Камилла несла букет нарциссов.
Напомним, во время прошлого своего выхода королева Камилла публично прокомментировала состояние здоровья короля Чарльза III, которому на этой неделе сделают операцию по поводу увеличения простаты.
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