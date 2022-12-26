В бежевом пальто и сапогах на шпильках: графиня Софи на службе в Сандрингеме

Семья принца Эдварда и графини Софи вчера также в полном составе присутствовала на рождественской службе в Сандрингеме.

Граф Уэссекский был запечатлен по пути в церковь вместе с 15-летним сыном Джеймсом. Они оба были одеты в костюмы, а отец еще и в длинное серое пальто.

Принц Эдвард с сыном Джеймсом / Фото: Getty Images

Графиня Софи шла вместе с 19-летней дочерью леди Луизой. Девушка была в синем шерстяном пальто от Roland Mouret из гардероба своей мамы, также она была в синей шляпе с лентой, на шее у нее сверкала подвеска, а обута она была в светлые туфли из замши на высоких устойчивых каблуках. Луиза также надела серьги и сделала кудрявую укладку.

Графиня Софи надела светлое кашемировое пальто от бренда JOSEPH, а в руках несла коричневый клатч от Sophie Habsburg. На ней были высокие кожаные сапоги от Reiss и светлая шляпа, подобранная в тон от Jane Taylor.

Графиня Софи Уэссекская с дочерью леди Луизой / Фото: Getty Images

На службу в церковь святой Марии Магдалины прибыли все члены королевской семьи во главе с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

Читайте также: