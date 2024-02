В бежевом пальто и сапогах с мехом: Меган за руку с принцем Гарри сфотографировали в Канаде

В день всех влюбленных герцог и герцогиня посетили зимний тренировочный лагерь Invictus Games Vancouver Whistlers 2025 One Year To Go 14 в Уистлере.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Одетые в теплую зимнюю одежду Гарри и Меган держась традиционно за руки, направляясь на заснеженную гору, чтобы пообщаться со спортсменами, которые тренируются на адаптивных лыжах, а принц Гарри даже сам сел на адаптивные лыжи, чтобы попробовать пробежаться самостоятельно.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган была в бежевом пуховике Calvin Klein, под которым у нее был кашемировый свитер от Сo цвета слоновой кости и белые узкие джинсы. Также герцогиня обула сапоги с мехом SOREL и черную шапку-бини Burberry. Распустила волосы и сделала свой классический макияж.

Следующие три дня супруги проведут встречаясь с членами зимнего тренировочного лагеря участвующих стран, организованного перед Играми Invictus Vancouver Whistler 2025.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Поскольку Invictus продолжает адаптироваться и развиваться, я очень рад сообщить, что Фонд Invictus Games выбрал Канаду для проведения первых в истории Зимних гибридных игр в 2025 году", — заявил принц Гарри накануне. Пройдут игры в феврале следующего года.

Отметим, что Ванкувер является особенным местом для семьи Сассекских.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Прежде чем отказаться от своих королевских обязанностей в 2020 году, Меган, Гарри и их сын Арчи провели свой первый семейный отпуск на острове.

