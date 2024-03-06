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В бежевом пальто и серьгах-ракушках: королева Максима отправилась в рабочую поездку

В бежевом пальто и серьгах-ракушках: королева Максима отправилась в рабочую поездку

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нидерландов посетила с рабочим визитом индустриальный парк Чемелот и кампус Брайтлендс в Гелине.

Королева Максима совершает серию визитов в области устойчивого развития и цикличности. Мы же оцениваем ее новый образ, и он прекрасен.

Ее Величество была в двубортном шерстяном пальто светло-коричневого цвета от Max Mara под которым у нее была светло-молочная блузка Natan Couture и она была в широких брюках и обута в сапоги от Gianvito Rossi.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Свой образ королева Максима дополнила серьгами в виде ракушек от Prada,  в руках держала сумку Susan Gail с бамбуковой ручкой из черной кожи и сделала макияж с акцентом на глаза.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Во время своего прошлого выхода Максима появилась на публике в серо-желтом платье и замшевых лодочках, в тот день Ее Величество встретились с мэром Амстердама Фемке Халсемой.

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