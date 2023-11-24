В бежевом пальто и серьгах-рыбках: королева Максима на деловом мероприятии в Гааге

Королева Нидерландов любит носить не только яркие или серые луки, но и бежевые наряды.

На днях королева Максима присутствовала на заседании избирательной программы Министерства финансов по финансовому образованию и финансовому здоровью в доме Йохана де Витта в Гааге.

На встречу Ее Величество приехала в бежевом пальто с поясом на талии, под которым была, похоже, макси-юбка, и обула кожаные высокие сапоги. В руках Максима несла маленький клатч из змеиной кожи, а образ дополнила крупными золотыми серьгами в виде рыб.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Глаза королева подчеркнула черным карандашом и растушевала, а губы немного подчеркнула розовой помадой. Ногти Максима накрасила светлым лаком и надела кольцо.

В прошлый свой выход королева Максима произвела фурор серым total look, когда приезжала на презентацию.

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