В бежевом пальто и серьгах с гибискусом: королева Максима встретилась с женщинами в Алмере

Ее Величество посетила район Алмере-Хейвен в Алмере. Визит сосредоточен на жителях района, с акцентом на инициативах по расширению связей между соседями и на том, как жители решают проблемы в области качества жизни, равенства возможностей и одиночества.

Максима встретилась с женщинами, которые занимаются рукоделием, и сама взяла нитки и спицы в руки, чтобы попробовать что-то связать.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева надела в этот день двубортное пальто Max Mara, под ним было платье Zeus+Δione, обута она была в коричневые высокие сапоги на каблуках Stella McCartney. Дневной аутфит королевы дополняли серьги подвески с гибискусом Coolook, браслет из пресноводного жемчуга с подвеской в виде буквы "М" от Kultura и кольцо на пальце с камнем.

Волосы королева распустила и сделала макияж с акцентом на глаза.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ранее на этой неделе королева Максима также посетила медицинский центр VieCuri, чтобы получить информацию о программе оценки медицинского обслуживания в Венло. В тот раз на публике она появилась в образе похожих оттенков.

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