В бежевом пальто и шляпе-таблетке: королева Максима с мужем-королем прибыла в Швецию

Король и королева Нидерландов прибыли с официальным трехдневным государственным визитом в Стокгольм, в Швецию.

Их королевские Величества короля Виллема-Александра и королеву Максиму встретили в аэропорту шведская наследная принцесса Виктория и ее муж Даниэль.

Король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

Во время первого появления на публике королева Максима появилась в бежевом пальто, шляпке-таблетке и была обута в замшевые туфли в тон на каблуках.

Кронпринцесса Виктория появилась на публике в костюме цвета фуксии, состоящем из короткого жакета и юбки-миди, а дополнила аутфит туфлями-лодочками насыщенного оттенка марсала на каблуках в тон которым был подобран клатч. На жакете принцессы была пришпилена бриллиантовая брошка в виде цветка, на шее было золотое украшение, а в ушах серьги с жемчужными камнями.

Король Виллем-Александр и кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

В Instagram королевская чета Нидерландов уже опубликовала первые фото с приема с королем Швеции Карлом Густавом и королевой Сильвией. Под фото написано:

"Мы счастливы посетить Швецию, потому что во многом эта страна вызывает у нас восхищение. Креативная и инновационная. Борьба за равенство для всех".

Король Виллем-Александр и королева Максима и кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Королева Нидерландов, напомним, любит разные экстравагантные наряды и ранее была замечена в костюме цвета спелой вишни на заседании ООН в Нью-Йорке. Ожидаем увидеть королеву и в рамках этого трехдневного визита в разных образах.

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