В бежевом пальто и свитере цвета кэмел: Брижит Макрон в стильном образе появилась на мероприятии

Брижит Макрон вместе с главным тренером сборной Франции по футболу Дидье Дешам и мэром Лионом Грегори Дусе приняла участие в запуске проекта по сбору средств "Pieces Jaunes" (Желтые монеты) в Лионе.

На мероприятии она появилась в монохромном аутфите. На ней было бежевое пальто, свитер цвета кэмел с высоким воротником, бежевый жакет и бежевые брюки со стрелками.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Образ первая леди дополнила черными ботильонами на стойких каблуках и трикотажными перчатками без пальцев.

Брижит сделала объемную укладку и любимый макияж смоки-айс.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Напомним, Брижит Макрон в элегантном пальто и замшевых лубутенах пришла на похороны.

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