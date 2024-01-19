В бежевом пальто и свитере цвета кэмел: Брижит Макрон в стильном образе появилась на мероприятии

Первая леди Франции имеет прекрасное чувство стиля.
Брижит Макрон вместе с главным тренером сборной Франции по футболу Дидье Дешам и мэром Лионом Грегори Дусе приняла участие в запуске проекта по сбору средств "Pieces Jaunes" (Желтые монеты) в Лионе.
На мероприятии она появилась в монохромном аутфите. На ней было бежевое пальто, свитер цвета кэмел с высоким воротником, бежевый жакет и бежевые брюки со стрелками.
Образ первая леди дополнила черными ботильонами на стойких каблуках и трикотажными перчатками без пальцев.
Брижит сделала объемную укладку и любимый макияж смоки-айс.
Напомним, Брижит Макрон в элегантном пальто и замшевых лубутенах пришла на похороны.
Читайте также: