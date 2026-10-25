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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В бежевом пальто и туфлях на шпильках: помощницу Трампа сфотографировали по дороге в Белый дом

Натали Харп оказалась в центре внимания фотокамер в сдержанном деловом аутфите.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Натали Харп

Натали Харп / © Associated Press

Помощницу президента США Дональда Трампа — Натали Харп запечатлели, когда она шла от президентского вертолета Marine One к Белому дому после его приземления на Южной лужайке в Вашингтоне.

Натали Харп / © Associated Press

Натали Харп / © Associated Press

Натали была одета в бежевое пальто длиной миди с асимметричным вырезом, высоким воротником и поясом, подчеркивающим талию.

Из-под верхней одежды виднелась юбка миди в мелкую черно-белую клетку. Аутфит Гарп дополнила бежевыми остроносыми туфлями-лодочками на высоких шпильках и большой черной сумкой, которую держала в руке.

Натали Харп / © Associated Press

Натали Харп / © Associated Press

Натали сделала прическу с локонами и нежный макияж. Уши она украсила жемчужными серьгами-пуссетами.

Напомним, Натали Харп в черном мини-платье продемонстрировала стройные ноги на митинге.

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