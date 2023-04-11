В бежевом пальто с золотым поясом: королева Рания с мужем встретились с императорской четой Японии

Королевская чета Иордании посетила Императорский дворец в Токио, где их встретили император Японии Нарухито и императрицей Масако.

Королева Рания была в этот день облачена в бежевое платье-пиджак от Benchellal с красивым воротником, крупными пуговицами и накладными карманами. К нему Ее Величество подобрала золотой пояс, подчеркивающий талию, от Marni и маленькую плетеную сумку от Fendi. Обута королева Рания была в светлые туфли-лодочки с застежками от Jennifer Chamandi. Ее волосы были собраны в прическу, на глазах был насыщенный мейкап, и она была в черном защитной маске, как и все остальные участники этой встречи.

Королева Рания с мужем Абдаллой II с визитом в Японии / Фото: Associated Press

В своем Instagram королева Рания также опубликовала несколько фотографий и написала:

"Было приятно посетить сегодня Их Величества императора Нарухито и императрицу Масако в Императорском дворце в Токио вместе с Его Величеством и наследным принцем Аль Хусейном. Я был глубоко тронута теплым приемом Их Величеств".

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С королем и королевой присутствовал старший сын – наследный принц Хусейн, чью свадьбу мы с нетерпением ждем в июне.

Королева Рания с мужем Абдаллой II с визитом в Японии / Фото: Associated Press

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