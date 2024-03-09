В бежевом пальто в стиле милитари и со стеганым клатчем: Брижит Макрон на улицах Парижа

Первая леди Франции Брижит Макрон со своим мужем, президентом Эммануэлем Макроном, приняла участие в церемонии закрепления права на аборт в конституции, что стало мощным сигналом поддержки прав женщин в Международный женский день. После этого Брижит встретилась с публикой, которая приветствовала ее на Вандомской площади в Париже.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

В этот день Макрон продемонстрировала стильный образ. На ней было бежевое двубортное пальто в стиле милитари с золотыми пуговицами, черные прямые брюки и черные остроносые ботильоны на шпильках.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Свой аутфит первая леди дополнила черным стеганым клатчем и кожаными перчатками. Аккуратная укладка, макияж смоки-айс и кольца из камней завершили лук Брижит.

Напомним, Брижит Макрон в эффектном образе посетила показ любимого бренда Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже.

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