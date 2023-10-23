В бежевом плаще и светлых брюках: стильная принцесса Леонор на мероприятии с семьей

Церемония, на которой она вручала награды, называется премия "Принцессы Астурийской", во время выступления на ней дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI сказала: "Я очень хорошо понимаю и осознаю, в чем заключается мой долг и какие обязанности влечет за собой", добавив, что для нее будет "честью" принести присягу на конституции Испании в свой 18-й день рождения", который она отметит 31 октября.

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

Также в выходные Леонор с сестрой инфантой Софией и родителями побывала в деревнях Арроэс, Пиона и Канданала, которые были удостоены звания "Лучшие астурийские деревни 2023 года". Это было на следующий день после проведения церемонии.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса была одета в светлый короткий плащ от YERSE, джинсовую рубашку elPulpo и светлые молочные брюки в сочетании с кедами. Леонор собрала волосы в высокий хвост и надела золотые серьги-пусеты, как носит ее мать Летиция.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

На церемонии также появилась бабушка Леонор – мама королевы Летиции, которую мы ранее никогда не видели.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

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