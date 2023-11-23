В бежевом платье и кейп-пальто: элегантная первая леди Южной Кореи на банкете в Лондоне

Каждый выход 51-летней женщины в свет привлекает массу внимания из-за ее невероятно молодой внешности.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и его супруга первая леди Ким Кеон Хи прибыли в Великобританию четырех дневным государственным визитом. Во время поездки они встретилась с королем Чарльзом и королевой Камиллой, а также с премьер-министром Риши Сунаком и его женой Акшатой Мурти.

Юн Сук Йоль и Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Также президент Кореи и первая леди посетили 22 ноября банкет в Ратуше, где их приветствовал лорд-мэр лондонского Сити профессор Майкл Майнелли.

Для этого мероприятия 51-летняя первая леди надела бежевое лаконичное платье с рукавами-фонариками и высокой горловиной. Наряд Она также носила с черным пальто-кейпом.

Юн Сук Йоль и Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Дополнила первая леди Кореи вечерний образ бежевыми туфлями на каблуках, клатчем-коробкой и лаконичным макияжем. Также она традиционно распустила волосы и сделала объемную укладку с пробором.

Юн Сук Йоль и Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Юн Сук Йоль и Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

А днем ранее Ким Кеон Хи продемонстрировала роскошный и элегантный наряд в черном цвете на мероприятии во дворце. Тогда 51-летняя первая леди Южной Кореи поразила молодостью.

Первая леди Кореи и королева Камилла / Фото: Associated Press

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