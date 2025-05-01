В бежевом платье и на шпильках: Иванка Трамп продемонстрировала стильный лук

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп порадовала фолловеров в Instagram снимки из своей поездки в Каньон-Пойнт, штат Юта. Дочь президента похвасталась стильным луком, позируя у массивных стен.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

На Иванке было бежевое платье меди А-силуэта, сверху которого она надела коричневый жакет. Талию женщина подчеркнула коричневым поясом.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Аутфит Трамп дополнила коричневыми остроносыми сапогами на шпильках. Волосы она собрала в хвост и украсила уши длинными серьгами.

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"На западе", - подписала снимки Трамп.

Напомним, Иванка Трамп на мероприятии в Белом доме появилась в красивом голубом наряде от бренда Dolce & Gabbana.