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В бежевом платье и на шпильках: Иванка Трамп продемонстрировала стильный лук
Дочь президента США показала фото с путешествия на запад Соединенных Штатов.
Иванка Трамп порадовала фолловеров в Instagram снимки из своей поездки в Каньон-Пойнт, штат Юта. Дочь президента похвасталась стильным луком, позируя у массивных стен.
На Иванке было бежевое платье меди А-силуэта, сверху которого она надела коричневый жакет. Талию женщина подчеркнула коричневым поясом.
Аутфит Трамп дополнила коричневыми остроносыми сапогами на шпильках. Волосы она собрала в хвост и украсила уши длинными серьгами.
"На западе", - подписала снимки Трамп.
Напомним, Иванка Трамп на мероприятии в Белом доме появилась в красивом голубом наряде от бренда Dolce & Gabbana.