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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
207
Время на прочтение
1 мин

В бежевом платье и на шпильках: Иванка Трамп продемонстрировала стильный лук

Дочь президента США показала фото с путешествия на запад Соединенных Штатов.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп порадовала фолловеров в Instagram снимки из своей поездки в Каньон-Пойнт, штат Юта. Дочь президента похвасталась стильным луком, позируя у массивных стен.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

На Иванке было бежевое платье меди А-силуэта, сверху которого она надела коричневый жакет. Талию женщина подчеркнула коричневым поясом.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Аутфит Трамп дополнила коричневыми остроносыми сапогами на шпильках. Волосы она собрала в хвост и украсила уши длинными серьгами.

"На западе", - подписала снимки Трамп.

Напомним, Иванка Трамп на мероприятии в Белом доме появилась в красивом голубом наряде от бренда Dolce & Gabbana.

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Дата публикации
Количество просмотров
207
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