В бежевом платье и сапогах в тон: королева Максима сходила на конференцию

Королева Максима посетила конференцию Амстердаме и попала под прицел фотографов, когда приехала на нее.

На мероприятии Clicks & Issues: Young and Online обсуждалась повестка дня по безопасной онлайн-среде проживания для детей и молодежи. Конференция является инициативой MindUS, которая поддерживает программы психического здоровья для молодежи, а королева Максима является почетным председателем MindUS.

Королева была в бежевом платье миди поверх которого надела коричневое пальто с поясом на талии и обула бежевые высокие сапоги из кожи на каблуках. У нее в руках была небольшая нюдовая сумка и блокнот, который она несла. Максима распустила белокурые волосы, сделала дневной макияж в теплых оттенках и надела серьги-висюльки.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Недавно, напомним, королева Нидерландов появилась на мероприятии в розовом total look и произвела фурор.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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