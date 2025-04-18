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В бежевом платье и тапочках: японская принцесса Како посетила гончарную студию
Японская принцесса в монохромном луке ознакомилась с гончарным процессом.
Принцесса Како посетила гончарную студию Kinzangama в городе Комацу, что в префектуре Исикава. Там Ее Величеству провели экскурсию и она понаблюдала за процессом производства изделий.
Принцесса появилась там в монохромном образе. На ней был бежевый жакет с одной пуговицей и бежевое платье миди. Како дали переобуться в бежевые тапочки с цветочным принтом.
У нее была скромная прическа, легкий макияж, интересные серьги из глины, украшенные жемчужинами и такой же глиняный кулон на золотой цепочке.
Напомним, принцесса Како в твидовом наряде и серьгах-цветах сходила на матч по женскому теннису.