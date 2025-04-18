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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин

В бежевом платье и тапочках: японская принцесса Како посетила гончарную студию

Японская принцесса в монохромном луке ознакомилась с гончарным процессом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Како

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како посетила гончарную студию Kinzangama в городе Комацу, что в префектуре Исикава. Там Ее Величеству провели экскурсию и она понаблюдала за процессом производства изделий.

Принцесса появилась там в монохромном образе. На ней был бежевый жакет с одной пуговицей и бежевое платье миди. Како дали переобуться в бежевые тапочки с цветочным принтом.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

У нее была скромная прическа, легкий макияж, интересные серьги из глины, украшенные жемчужинами и такой же глиняный кулон на золотой цепочке.

Напомним, принцесса Како в твидовом наряде и серьгах-цветах сходила на матч по женскому теннису.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
289
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