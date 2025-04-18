В бежевом платье и тапочках: японская принцесса Како посетила гончарную студию

Принцесса Како / © Getty Images

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Принцесса Како посетила гончарную студию Kinzangama в городе Комацу, что в префектуре Исикава. Там Ее Величеству провели экскурсию и она понаблюдала за процессом производства изделий.

Принцесса появилась там в монохромном образе. На ней был бежевый жакет с одной пуговицей и бежевое платье миди. Како дали переобуться в бежевые тапочки с цветочным принтом.

Принцесса Како / © Getty Images

У нее была скромная прическа, легкий макияж, интересные серьги из глины, украшенные жемчужинами и такой же глиняный кулон на золотой цепочке.

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Напомним, принцесса Како в твидовом наряде и серьгах-цветах сходила на матч по женскому теннису.

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Associated Press Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Японская принцесса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images