В бежевом платье с обнаженным плечом: Меган Маркл блистала на церемонии в Лос-Анджелесе

42-летняя герцогиня Сассекская прошла по красной дорожке в Лос-Анджелесе на мероприятии Variety ’s Power of Women, на котором отмечают лауреатов премии "Сила женщин", каждая из которых получит свою собственную обложку Variety.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Лауреатами премии "Сила женщин" в этом году стали Фантазия Баррино, Билли Айлиш, Лили Гладстон и Кэри Маллиган. Соучредители LuckyChap Марго Робби, Том Акерли и Джози Макнамара были удостоены награды "Продюсер года". Супруга принца Гарри была удостоена этой премии в прошлом году.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган блистала на дорожке в платье макси из матового вискозного крепа на одно плечо с драпировкой бежевого цвета от Proenza Schouler и была обута в черные туфли из замши Aquazzura, а в руках держала кожаный клатч Proenza Schouler. Герцогиня собрала волосы в низкий пучок, надела миниатюрные золотые серьги и золотой браслет Love от Сartier. Макияж на ее лице был минимальным в теплых оттенках.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган должна была посетить церемонию еще в прошлом году, но не смогла это сделать из-за смерти королевы Елизаветы II.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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