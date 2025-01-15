В бежевом пончо и на шпильках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с Зеленским

Премьер Италии выглядела прекрасно на деловой встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с премьер-министром Италии Джорджой Мелони. Встреча прошла в штаб-квартире правительства во дворце Киджи.

Мелони тепло встретила украинского лидера. Они поприветствоввали друг друга и обнялись.

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Мелони появилась там в бежевом пончо, брючном костюме цвета слоновой кости и белой рубашке. Наряд она скомбинировала с белыми остроносыми туфлями-лодочками на шпильках.

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Премьер сделала красивую прическу с локонами, макияж с темно-розовой помадой и красный маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами в виде листочков, а на запястье был золотой браслет с разноцветными камнями.

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Зеленский был одет в черный свитшот с вышитым гербом, брюки цвета хаки и бежевые кроссовки.

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Напомним, Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Новым годом красивой фотографией возле елки.

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