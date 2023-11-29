В бежевом total look: королева Максима блистала на выставке в Париже

Сегодня Ее Величество посетила выставку нидерландской художницы моды и изобразительного искусства Вивиан Сассен в Европейском доме фотографии в Париже.

Королевскую особу приветствовал директор Европарламента Саймон Бейкер по прибытии на выставку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот раз 52-летняя королева Максима выбрала total бежевый аутфит. На ней было платье-пальто, сверху кейп-накидка, бронзовые туфли-лодочки из замши на каблуках, коричневые перчатки из кожи на руках, а также крупные золотые украшения – серьги, широкий браслет и несколько брошей.

Максима сделала легкую укладку волнами и классический дневной макияж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Вчера вечером королева вместе с первой леди Франции Брижит Макрон посетили выставку нидерландского модельера "Iris Van Herpen: скульптурирование чувств" в Музее декоративного искусства в Париже. На мероприятии Ее Величество блистала в вечернем платье.

Ирис ван Херпен, королева Нидерландов Максима и Бриджит Макрон / Фото: Getty Images

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