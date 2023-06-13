Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В бежевом тренче и балетках: Мелания Трамп продемонстрировала стильный образ в Нью-Йорке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
334
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В бежевом тренче и балетках: Мелания Трамп продемонстрировала стильный образ в Нью-Йорке

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Экс-первая леди США попала под прицел фотографов в Манхэттене.

Бывшая первая леди США Мелания Трамп снова порадовала нас своим появлением на улицах Нью-Йорка. Папарацци подловили ее, когда она направлялась к Trump Tower в Манхэттене.

Экс-первая леди, как всегда, выглядела стильно. На ней был классический бежевый тренч от Burberry, черное трикотажное платье миди и черные балетки. В руке Мелания несла черную сумку Hermes Birkin.

Мелания Трамп / © Getty Images
Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Трамп сделала аккуратную укладку, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила лук длинным молочным маникюром.

Напомним, в прошлый раз Мелания Трамп появилась в Нью-Йорке в черном свитере и юбке миди А-силуэта песочного цвета с карманами.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
334
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация