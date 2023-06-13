В бежевом тренче и балетках: Мелания Трамп продемонстрировала стильный образ в Нью-Йорке

Бывшая первая леди США Мелания Трамп снова порадовала нас своим появлением на улицах Нью-Йорка. Папарацци подловили ее, когда она направлялась к Trump Tower в Манхэттене.

Экс-первая леди, как всегда, выглядела стильно. На ней был классический бежевый тренч от Burberry, черное трикотажное платье миди и черные балетки. В руке Мелания несла черную сумку Hermes Birkin.

Мелания Трамп / Фото: Getty Images

Трамп сделала аккуратную укладку, надела на лицо черные солнцезащитные очки и завершила лук длинным молочным маникюром.

Напомним, в прошлый раз Мелания Трамп появилась в Нью-Йорке в черном свитере и юбке миди А-силуэта песочного цвета с карманами.

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