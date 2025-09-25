В бежевом жакете и блузке с V-образным вырезом: Елена Зеленская выступила на мероприятии в Нью-Йорке

Елена Зеленская

Реклама

Елена Зеленская приняла участие в мероприятии, посвященном современным глобальным вызовам и пути к миру и процветанию в мире, которое состоялось в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. Мероприятие объединило супругов лидеров 15 стран с разных континентов.

Елена Зеленская

"Мы уже не символические фигуры - мы агенты изменений. Никто не предоставил нам полномочий, но мы почувствовали потребность и взяли на себя ответственность действовать. Там, где "жесткая сила" возводит границы, наша "сила сердца" строит мосты", - отметила первая леди.

Там она предстала в деловом бежевом костюме, который состоял из брюк и однобортного жакета приталенного силуэта, и черной блузки с V-образным вырезом.

Реклама

Елена Зеленская

У Зеленской была укладка с мягкими локонами, нежный макияж и серьги-кольца в ушах.

Елена Зеленская

Напомним, Елена Зеленская в темно-шоколадном жакете и с ярким платком-паше в нагрудном кармане появилась на специальном образовательном мероприятии в Нью-Йорке.