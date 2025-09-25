- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 1 мин
В бежевом жакете и блузке с V-образным вырезом: Елена Зеленская выступила на мероприятии в Нью-Йорке
Первая леди приняла участие в мероприятии, которое состоялось в рамках сессии Генассамблеи ООН.
Елена Зеленская приняла участие в мероприятии, посвященном современным глобальным вызовам и пути к миру и процветанию в мире, которое состоялось в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН. Мероприятие объединило супругов лидеров 15 стран с разных континентов.
"Мы уже не символические фигуры - мы агенты изменений. Никто не предоставил нам полномочий, но мы почувствовали потребность и взяли на себя ответственность действовать. Там, где "жесткая сила" возводит границы, наша "сила сердца" строит мосты", - отметила первая леди.
Там она предстала в деловом бежевом костюме, который состоял из брюк и однобортного жакета приталенного силуэта, и черной блузки с V-образным вырезом.
У Зеленской была укладка с мягкими локонами, нежный макияж и серьги-кольца в ушах.
