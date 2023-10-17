В бежевом жакете и брюках: принцесса Елена сходила на премьеру фильма

Принцесса Елена все чаще стала выходить в светское общество.

Вчера дочь короля Хуан Карлоса I и королевы Софии присутствовала на мадридской премьере фильма "Мой другой Джон" в Cine Capitol.

На кинопоказ принцесса Елена приехала в коротком бежевом жакете и черных брюках, обута была в замшевые ботинки на невысоких каблуках, а в руках держала маленькую плетеную сумку и шарф. У нее были распущены волосы, а в ушах сверкали золотые серьги.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход принцесса Елена появилась на публике в ярком костюме и с цветком на груди. Она любит такими экстравагантными аксессуарами дополнять свои образы. Тогда принцесса посетила церемонию, где вручила награду "Золотое ухо 2023" испанскому тореадору Пако Уренья.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Читайте также: