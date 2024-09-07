В бежевом жакете и с локонами: Елена Зеленская во время онлайн-встречи

Елена Зеленская провела онлайн-встречу с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн. Первая леди поблагодарила за помощь Украины со стороны организации, а также за личную поддержку госпожи Маккейн.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они обсудили помощь внутренне перемещенным украинцам и обеспечение бесплатным питанием школьников.

"Это важно, ведь в Украине 14,6 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. Также важно, что еда, которую вы распределяете среди внутренне перемещенных украинцев, произведена именно в Украине. То есть вы не только помогаете тем, кто нуждается в этом больше всего, – ваша организация еще и поддерживает украинских производителей", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время видеосвязи Елена предстала в деловом бежевом жакете без воротника и черном топе. Аутфит супруга президента дополнила красивой прической с локонами, макияжем в нежных оттенках и лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в синем костюме приняла участие в рабочей встрече с региональными командами, внедряющими Всеукраинскую программу ментального здоровья "Як ти?" в общинах.

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