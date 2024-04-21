В бежевом жакете и серьгах-пусетах: Елена Зеленская обратилась к участникам Венецианского биеннале

Елена Зеленская записала видеообращение к участникам Венецианского биеннале, которые посетили украинский павильон.

На этом павильоне раздавали карты бомбоубежищ Венеции, что удивило многих иностранных посетителей. Ведь трудно сочетать в сознании прекрасную Венецию и бомбоубежище.

"Но именно такое сочетание привычно в Украине уже более двух лет полномасштабного российского вторжения. Люди и достопримечательности одинаково уязвимы к агрессии и ракетам, в какой бы стране ни находились.



"Создавая карту укрытий Венеции, мы стремились напомнить миру о хрупкости мира и о том, что мы можем наслаждаться искусством и жить мирно, пока международное сообщество остается объединенным в поддержке Украины против российских оккупационных войск", – говорят авторы нашего павильона", – отметила первая леди.

Украинский проект в Венеции назывался Net Making.

"В Украине многие после работы или учебы собираются вместе, чтобы вручную плести маскировочные сетки – защиту для защитников. Но все мы плетем сетки и ментально, пытаясь связать свою разорванную, разрушенную нападением жизнь. Именно об этом, о тяжелом военном опыте, все работы украинских авторов", – добавила Зеленская.



На видео первая леди предстала в элегантном бежевом жакете с вытачками и белой рубашке. Волосы она собрала в пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж в натуральных оттенках и украсила уши золотистыми серьгами-пусетами.

Напомним, Елена Зеленская в новом костюме и блузке с галстуком-бантом пообедала в школьной столовой.

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