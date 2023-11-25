В бежевом жакете и шарфе с бахромой: Джилл Байден с мужем посетили пожарную часть

Первая леди США выбрала для своего выхода образ в сдержанных оттенках.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили пожарную часть в Нантакете, штат Массачусетс. Они доставили ее работникам пироги.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Там первая леди предстала в комфортном луке сдержанных оттенков. На ней был бежевый жакет, пуловер цвета слоновой кости, белый шарф с бахромой и коричневые обтягивающие брюки. Аутфит Джилл дополнила темно-бежевыми сапогами на стойких каблуках.

Первая леди сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила серьгами с жемчугом, шею – золотыми цепочками с подвесками, а руки – золотыми браслетами и часами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент был одет в черное пальто, полосатую рубашку, темно-синие брюки, черную кепку и черные туфли.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, на днях Джилл Байден в изумрудном пальто и платье-футляре встретила рождественскую елку возле Белого дома.

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