В бежевой блузке и полосатой юбке: королева Максима приехала на встречу с детьми
Королева Максима посетила мероприятие, посвященное Неделе без отходов.
Неделя без отходов — одна из инициатив, организованная совместно с Нидерландским центром питания. В течение недели супермаркеты, рестораны, школы и муниципалитеты, среди прочих, призывают своих покупателей, гостей, студентов и жителей не выбрасывать продукты питания в течение недели.
Королева Максима посетила часть программы, она также присоединилась к школьному классу, который изучал сроки годности и способы управления ими с помощью дегустации. После этого будущие повара продемонстрировали, как они создают безотходные закуски, и рассказали, как они учатся предотвращать пищевые отходы на профессиональных кухнях.
Одета в этот день королева была в бежевую блузку и юбку в горизонтальную цветную полоску от бренда Natan. В руках у королевы был оранжевый клатч. Также Ее Величество собрала волосы, надела лаконичный головной убор, серьги с цветными камнями и несколько браслетов на запястье.
Королевский дворец поделился серией фотографий в Instagram.
(листайте фото вправо)
На прошлой неделе, напомним, мы видели Максиму в нескольких образах. Один из них также был от любимого ею Natan Couture.