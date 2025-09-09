В бежевой блузке и полосатой юбке: королева Максима приехала на встречу с детьми

Королева Максима / © Getty Images

Неделя без отходов — одна из инициатив, организованная совместно с Нидерландским центром питания. В течение недели супермаркеты, рестораны, школы и муниципалитеты, среди прочих, призывают своих покупателей, гостей, студентов и жителей не выбрасывать продукты питания в течение недели.

Королева Максима посетила часть программы, она также присоединилась к школьному классу, который изучал сроки годности и способы управления ими с помощью дегустации. После этого будущие повара продемонстрировали, как они создают безотходные закуски, и рассказали, как они учатся предотвращать пищевые отходы на профессиональных кухнях.

Королева Максима / © Getty Images

Одета в этот день королева была в бежевую блузку и юбку в горизонтальную цветную полоску от бренда Natan. В руках у королевы был оранжевый клатч. Также Ее Величество собрала волосы, надела лаконичный головной убор, серьги с цветными камнями и несколько браслетов на запястье.

Королевский дворец поделился серией фотографий в Instagram.

На прошлой неделе, напомним, мы видели Максиму в нескольких образах. Один из них также был от любимого ею Natan Couture.