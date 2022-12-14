В бежевых оттенках: княгиня Шарлин порадовала поклонников новым выходом в свет

В этот день на публике монакская принцесса появилась в полностью бежевом аутфите. Шарлин надела тренч из верблюжьей шерсти от Akris Official, кашемировую водолазку цвета карамели и брюки в тон тренчу также от бренда Akris Official.

У Шарлин была лаконичная укладка, легкий дневной макияж на лице, и она улыбалась, позируя перед камерами под руку со своим супругом. Альбер II был в темно-синем костюме классического фасона, который сочетал со светлым галстуком и белой рубашкой.

Снимками монакской княжеской пары поделились в официальном аккаунте пары в Facebook. Автором этим снимков стал постоянный фотограф пары Эрик Мафон.

Напомним, в середине ноября княжеская пара посетила благотворительное мероприятие в штаб-квартире Красного Креста в Монако. Тогда на пальце у принцессы заметили ее помолвочное кольцо, которое она носит редко.

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