В бежевых слингбэках и с новой прической: Елена Зеленская в Закарпатье

Первая леди Украины осочетала в своем деловом образе штаны-палаццо и слингбэки.
В рамках своего рабочего визита в Закарпатье Елена Зеленская посетила Центр жизнестойкости, который является одним из 22 в стране, где можно проконсультироваться по социальным и юридическим вопросам и получить необходимую помощь. Проект реализуется в рамках инициативы супруги президента – Всеукраинской программы ментального здоровья "Як ти?"
Зеленская осмотрела заведение и пообщалась с его работниками.
Там она предстала в деловом брючном темно-синем костюме и белом топе, которые скомбинировали с бежевыми остроносыми слингбэками на невысоких шпильках.
Свой аутфит Елена дополнила новой прической – она сделала прикорневой объем и собрала волосы сзади в переплет. Макияж, как обычно, был в нежных оттенках. В ушах у нее были элегантные золотистые серьги.
Напомним, Елена Зеленская в белой футболке, кроссовках и жемчужном ожерелье побывала в детском лагере в Закарпатье.
Читайте также:
- "К чертям протоколы": Елена Зеленская вышла на сцену торжественной церемонии в туристических ботинках
- Какие красивые: Владимир и Елена Зеленские в стильных вышиванках появились на мероприятиях в День Независимости
- В жакете сложного кроя и бежевых туфлях: Елена Зеленская на деловой встрече