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В бежевых слингбэках и с новой прической: Елена Зеленская в Закарпатье

В бежевых слингбэках и с новой прической: Елена Зеленская в Закарпатье

В бежевых слингбэках и с новой прической: Елена Зеленская в Закарпатье

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины осочетала в своем деловом образе штаны-палаццо и слингбэки.

В рамках своего рабочего визита в Закарпатье Елена Зеленская посетила Центр жизнестойкости, который является одним из 22 в стране, где можно проконсультироваться по социальным и юридическим вопросам и получить необходимую помощь. Проект реализуется в рамках инициативы супруги президента – Всеукраинской программы ментального здоровья "Як ти?"

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская осмотрела заведение и пообщалась с его работниками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там она предстала в деловом брючном темно-синем костюме и белом топе, которые скомбинировали с бежевыми остроносыми слингбэками на невысоких шпильках.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой аутфит Елена дополнила новой прической – она сделала прикорневой объем и собрала волосы сзади в переплет. Макияж, как обычно, был в нежных оттенках. В ушах у нее были элегантные золотистые серьги.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в белой футболке, кроссовках и жемчужном ожерелье побывала в детском лагере в Закарпатье.

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