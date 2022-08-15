В бикини цвета фуксии: 59-летняя Деми Мур похвасталась стройной фигурой на яхте

Деми Мур опубликовала в Instagram снимок со своего отдыха. На нем актриса позирует на яхте.

Одета она в бикини цвета фуксии, которое прекрасно сидит на ее стройной фигуре и подчеркивает пикантное декольте. Сверху Мур надела желтую рубашку. На лице у нее были солнцезащитные очки. Она радостно улыбается в камеру.

Деми Мур/Instagram Деми Мур

"Наслаждаюсь летом", — подписала она фото.

В комментариях подписчики Деми пишут много комплиментов по поводу ее замечательной физической формы:

"Какая ты красавица", "Великолепная фигура", "Просто невероятная", "Красивая и сексуальная леди".

Ранее актриса продемонстрировала сексуальную фигуру в черном и белом купальниках.

Напомним, у Мур есть трое дочерей от актера Брюса Уиллиса, с которым она прожила в браке с 1987 по 2000 год: 33-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 28-летняя Таллула.

Сейчас Деми встречается со швейцарским шеф-поваром и ресторатором Дэниелом Хаммом, младше ее на 13 лет.

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