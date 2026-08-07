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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В бикини и с ярким фейс-артом: Иванка Трамп показала необычный образ

Дочь президента США удивила подписчиков ярким перевоплощением.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в необычном образе.

Она позировала в белом бикини с треугольным лифом на тонких завязках. Купальник был украшен широкими черными полосами с зелеными и красными вставками.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Главным акцентом наряда стал эффектный фейс-арт в красных, голубых и белых оттенках. Рисунок вокруг глаз напоминал маску, а дополняли его белые звездочки и мазки.

Свои светлые волосы Иванка собрала в лаконичную прическу, открыв лицо. На запястье у нее был тонкий красный браслет, а на пальце — кольцо. Позируя перед камерой, она игриво выпятила губы и подняла руки.

Напомним, Иванка Трамп в полосатом платье с открытой спиной посетила вместе с мужем финал чемпионата мира по футболу.

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