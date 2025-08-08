- Дата публикации
-
Категория
Общество
В бикини на море: внебрачная дочь князя Монако поделилась фотографиями с отпуска
Жасмин Гримальди — известная публике, как внебрачная дочь князя Монако Альбера II — показала, как проводит лето.
33-летняя девушка поделилась новыми фотографиями со своего летнего отпуска, на которых позирует в бикини на пляже, ест фрукты и наслаждается релаксом.
Жасмин традиционно не рассказала своим фолловерам в Instagram, где она проводит отпуск, просто опубликовала снимки.
Она позировала в зеленом бикини и белой макси-юбке на фоне кустов, а также с улыбкой во все зубы на самом берегу моря, показала, как выглядит пляж и сколько в море стоит яхт и кораблей.
Ранее внучка княгини Грейс Келли показывала, как отдыхала в Париже и фотографировалась на фоне Эйфелевой башни.