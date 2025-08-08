ТСН в социальных сетях

В бикини на море: внебрачная дочь князя Монако поделилась фотографиями с отпуска

Жасмин Гримальди — известная публике, как внебрачная дочь князя Монако Альбера II — показала, как проводит лето.

Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

33-летняя девушка поделилась новыми фотографиями со своего летнего отпуска, на которых позирует в бикини на пляже, ест фрукты и наслаждается релаксом.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин традиционно не рассказала своим фолловерам в Instagram, где она проводит отпуск, просто опубликовала снимки.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Она позировала в зеленом бикини и белой макси-юбке на фоне кустов, а также с улыбкой во все зубы на самом берегу моря, показала, как выглядит пляж и сколько в море стоит яхт и кораблей.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Ранее внучка княгини Грейс Келли показывала, как отдыхала в Париже и фотографировалась на фоне Эйфелевой башни.

