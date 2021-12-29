В бикини на пляже: Изабель Гулар с бойфрендом устроила пикантный фотосет

В бикини на пляже: Изабель Гулар с бойфрендом устроила пикантный фотосет

37-летняя бразильская модель Изабель Гулар улетела на праздники на отдых.

Несколько дней назад манекенщица опубликовала свое традиционное рождественское фото, на котором запечатлена в красном бикини в очень интересной позе и вместе с бойфрендом Кевином Траппом.

"С любовью из солнечного Сен-Барта желаем всем счастливого Рождества ♥", - написала Гулар под снимком.

Девушка запечатлена в стойке головой вниз, ее держит руками Кевин, который сидит на песке на пляже в шортах и шапке Санта-Клауса.

Каждый год Изабель Гулар с возлюбленным отправляется в эти дни на отдых и показывает поклонникам необычное фото, где они оба что-нибудь вытворяют.

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