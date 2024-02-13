В бикини на пляже: Пиппа Миддлтон отдыхает на Сен-Барте с семьей

Издание Daily Mail поделилось фотографиями от папарацци, которые сделали эти снимки на пляже и на яхте. На фото запечатлена Пиппа, ее трое детей – 5-летний сын Артур, 2-летняя дочь Грейс и годовалая дочь Роуз и муж Джеймс Мэттьюз.

40-летняя Миддлтон была замечена на пляже в белом бикини, к которому подобрала белые часы и надела свое помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.

Вместе с мужем и детьми они наслаждались отдыхом на пляже отеля Eden Rock, принадлежащем семье ее мужа, на острове Сен-Бартс. Семья Мэтьюз владеет одним из самых эксклюзивных отелей региона. На курорте останавливались такие звезды, как Элтон Джон, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом / Фото: Associated Press

Родители Джеймса, Дэвид и Джейн Мэтьюз, переехали в Сен-Барт в сентябре 1995 года после покупки отеля. Теперь их сын со своей семьей может прилететь на отдых в любой момент.

Тем временем принцесса Уэльская уехала с мужем Уильямом и тремя детьми в их особняк Анмер-холл, в Норфолке. Там Кейт восстанавливается после операции, которую ей сделали в середине января.

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