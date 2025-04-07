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В бикини на пляже: принцессу Леонор сфотографировали папарацци во время отдыха
Принцесса Леонор попала под прицел папарацци во время отдыха на пляже и теперь ее фото в купальнике красуется на обложке журнала Diez Minutos.
Наследница испанского трона наслаждалась солнечным днем в Уругвае со своими одногруппниками с учебного корабля «Хуан Себастьян де Элькано» на котором они находятся в круизе с января 2025 года.
На фотографиях, опубликованных на обложке Diez Minutos в Instagram, принцесса Астурийская в бикини наслаждается пляжным отдыхом. Она в солнцезащитных очках, а ее мокрые волосы собраны в хвост.
Известно, что снимки были сделаны еще в марте, но были опубликованы только сейчас.
Это редкие кадры, которые никогда бы не появились на обложке журнала в Испании, и, очевидно, королевский дворец не будет комментировать инцидент.
Также мы показывали новые фото принцессы Леонор во время остановки корабля на котором она плавает в Чили.