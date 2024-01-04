В бикини на яхте: леди Виктория Херви наслаждается отдыхом на Барбадосе

47-летняя леди Виктория Херви была запечатлена на яхте Lady Marmalade возле отеля Sandy Lane в Бриджтауне. Звезда была в купальнике в животный принт и белой бейсболке. У нее были распущены волосы, а на шее был крупный золотой кулон на черной нитке. Леди Виктория сделала легкий макияж, надела браслеты на руку и ногу и несколько колец и позировала, стоя на краю яхты.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Виктория Херви очень любит светские тусовки и часто появляется на публике в разных провокационных образах. Иногда ее образы выглядят стильно, а иногда нелепо. Но то, что светская львица старается быть в центре внимания, не вызывает никаких сомнений.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

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